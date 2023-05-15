وكيل "تعليم مطروح": فريق مسرحية المناهج يحقق المركز الثالث جمهوريا

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، أن فريق مسرحية المناهج التابع للمديرية حصل على المركز الثالث جمهورياً في مسابقة مسرحة المناهج في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، وكذا نال الفريق المسرحي على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات الفنون المسرحية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات، حصلت على المركز الرابع في المسابقة القمية للإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك المسابقات أشرفت عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة، ومؤكدا أن تلك الإضاءة الجديدة تحققت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين والمدارس والطلاب تقديراً لهذا الإنجازات على مستوى الجمهورية والتي جاءت تتويجاً للأداء المتميز والجهود المثمرة المرحلة الماضية.

وأهدى وكيل الوزارة إنجاز التربية المسرحية للواء خالد شعيب قائد الأقليم، والذي يعد خير داعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة بإرشاداته المستمرة بتفعيل كافة الأنشطة التربوية لانتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة وإيمانا بأهمية ممارستها في صقل شخصية الطلاب وترسيخ الوعي المعرفي والاجتماعي لديهم.

وأكد شحاته أن العام الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة للأنشطة الطلابية بكافة نوعياتها مع مواصلة طلاب مطروح التألق في المسابقات المركزية وحصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لكافة الأنشطة.