الكهرباء: محطات محولات عملاقة جديدة لخدمة منطقة العوينات

أكدت وزارة الكهرباء أن القطاع أقام 3 محطات محولات عملاقة لخدمة منطقة العوينات الى جانب إقامة خطوط إضافية لشبكة الجهد العالى والفائق بين بنبان والعوينات باستثمارات تصل إلى مليار جنية ليتم ربط المنطقة بأكثر من مصدر للتغذية الكهربائية خاصة وأنها مرتبط بشبكة توشكى لخدمة المشروعات القومية والاستراتجية التى تنفذها الدولة بالمنطقة وأن القطاع انتهى من إقامة الشبكة الكهربائية الرئيسية المغذية لمنطقتى توشكى والعوينات وأنه تم توفير الكهرباء لغالبية للآبار الارتوازية المقرر كهربتها.

وتعتبر العوينات أهم مشروعات القطاع لدعم خطط الدولة لتنمية المنطقة وجبل الكامل وتغطيهم بالشبكة الكهربائية وكهربة كافة الآبار الارتوازية، وأن مساحة الاستصلاح فى منطقة العوينات قبل عام 2014 لم تكن تتعدى 11 قطعة إلا أن هذه المساحات تضاعفت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ووان استثمارات القطاع خلال السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس السيسى بالمنطقة بلغت حوالى 3 مليارات جنية بالاضافة إلى استثمارات شركة مصر الوسطى لإقامة الشبكات الداخلية لتلبية احتياجات المشروعات الزراعية والصناعية والقومية فى المنطقة لاستصلاح وزراعة أكثر من 300 ألف فدان بالمنطقة.

وقال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في تصريحات صحفية أنه جارى حاليا دراسة زيادة قدرات التغذية الكهربائية لمطار الداخلة بحوالى 30 ميجاوات بتكلفة 200 مليون جنيه ومطار المنيا بتكلفة 520 مليون وتنفيذ دراسة لمد شبكة الكهرباء لزراعة 10 آلاف فدان جديدة بالعوينات وان استثمارات الدولة لدعم شبكة كهرباء محافظات مصر الوسطى الخمس خلال سنوات الرئيس السيسى بلغت أكثر من 4 مليارات جنية مقابل استثمارات فى نفس المدة سابقا لاتزيد عن 500 مليون جنية بزيادة 8 اضعاف ما كانت عليه وقد تضاعفت مكونات الشبكة حيث تم زيادة عدد الموزعات إلى أكثر من 140 موزع والموازنة العامة للشركة للعام المالى القادم 3023 / 2024 تتضمن تنفيذ مشروعات بمبلغ 748.928مليون جنيه لتحقيق المستهدف لتأمين التغذية الكهربائية لحوالي 4.713 مليون مشترك فى نطاق عمل الشركة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد والتي تمثل حوالي 51% من مساحة الجمهورية

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس شركة النقل أنه تم الانتهاء من اطلاق التيار فى الخط الكهربائى العملاق بنبان / توشكى جهد 500 كيلوفولت وبطول 260 كيلومترا ومحطة محولات توشكى العملاقة جهد 500 كيلوفولت لتلبية متطلبات تنمية منطقة جنوب غرب مصر وتوفير متطلبات الاستثمار ومشروعات استصلاح الأراضى.

ويذكر أنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لمساحة 80 ألف فدان بمنطقة العوينات بتكلفة بلغت 675 مليون جنيه وبقدرات تبلغ 120 ميجاوات وتم كهربة حوالى 650 بئر ارتوازى بالمنطقة وتوصيل التيار لمشروعات الاستثمار وشملت مصنع وثلاجة البطاطس بقدرة بلغت حوالى 30 ألف ميجاوات

وأوضح المهندس صلاح عزت العضو المنتدب للمنطقة الجنوبية في تصريحات صحفية، أنه جاري إقامة محطتين للمحولات بمنطقة جبل الكامل جهد 220 كيلوفولت مشيرا لبدء الإجراءات التنفيذية لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لمساحة 50 ألف فدان الإضافية بمنطقة شرق العوينات بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه من اجمالى المستهدف استصلاح وزراعة والذى يزيد على 300 ألف فدان مشيرا للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى العديد من المجالات التى تخدم التنمية ورؤية مصر 2030 ومنها مشروع العوينات التى تبعد عن بحيرة ناصر حوالى 380 كم غربًا، وعن الواحات الداخلة حوالى 385 جنوبًا،

وأكد «عزت» أن القدرات التى تم اضافتها لمحطات المحولات والخطوط والموزعات بجنوب الوادى خلال السنوات الأخيرة تسمح بتلبية كافة الاحتياجات من الكهرباء فورا وان برامج العمل مستمرة لتلبية متطلبات المشروعات المستقبلية لتكون الكهرباء جاهزة دائما لخدمة التنمية وأن القطاع يعطي أولوية قصوى لمشروعات الاستصلاح وزراعة الاراضى الجديدة وان السنوات الأخيرة شهدت استثمارات غير مسبوقة لتلبية متطلبات المشروعات القومية بمختلف محافظات جنوب الوادى مؤكدا على أن شبكة الجنوب أصبحت شبكة عصرية وبها قدرات احتياطية تلبي كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية.