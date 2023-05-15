تعرف على جهود الداخلية في مكافحة الاتجار بالعملة

تعمل وزارة الداخلية في مصر على مكافحة تهريب العملات منذ سنوات عديدة.

نجحت جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالعملة في تعطيل وردع هذا النشاط الإجرامي. في عام 2022، صادرت وزارة الداخلية أكثر من مليار دولار من العملات التي تم تهريبها إلى مصر أو خارجها. كما اعتقلت وزارة الداخلية أكثر من 1000 شخص لتورطهم في تجارة العملات.

لدى وزارة الداخلية عدد من المبادرات لمكافحة الاتجار بالعملات، بما في ذلك:

زيادة الأمن الحدودي: زادت وزارة الداخلية من إجراءات أمن الحدود في محاولة لمنع تهريب العملات عبر حدود الدولة. وتشمل هذه الإجراءات زيادة الدوريات واستخدام التكنولوجيا والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية.

تحسين جمع المعلومات المالية: عززت وزارة الداخلية قدراتها في جمع المعلومات المالية في محاولة لتحديد وتعقب الأفراد والمنظمات المتورطة في الاتجار بالعملات. وهذا يشمل العمل مع المؤسسات المالية لمشاركة المعلومات وتطوير أدوات تحليلية جديدة.

زيادة الوعي العام: عملت وزارة الداخلية على زيادة الوعي العام بمخاطر الاتجار بالعملة. ويشمل ذلك حملات التوعية العامة والتواصل مع الشركات والمنظمات المجتمعية.

بالإضافة إلى المبادرات المذكورة أعلاه، تعمل وزارة الداخلية أيضًا مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل البنك المركزي المصري (CBE)، لمكافحة الاتجار بالعملة. البنك المركزي المصري مسؤول عن تنظيم النظام المالي للبلاد ولديه عدد من الأدوات تحت تصرفه لمكافحة الاتجار بالعملات، مثل القدرة على تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة الأصول.

تلتزم وزارة الداخلية والبنك المركزي بالعمل معًا لمكافحة الاتجار بالعملات وحماية النظام المالي للبلاد. وسيواصلون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعرقلة وردع هذا النشاط الإجرامي.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالعملة:

وأنشأت وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة تهريب العملات. هذه الوحدة مسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالعملة.

كما أنشأت وزارة الداخلية خطًا ساخنًا للإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها للاتجار بالعملة. هذا الخط الساخن متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.

تعمل وزارة الداخلية أيضًا على رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الاتجار بالعملة. أنتجت وزارة الداخلية عددًا من إعلانات الخدمة العامة والمواد التعليمية حول الاتجار بالعملة.

ونجحت جهود وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالعملة في تعطيل وردع هذا النشاط الإجرامي. ومع ذلك، تدرك وزارة الداخلية أن الاتجار بالعملات مشكلة معقدة ومتطورة. ستواصل وزارة الداخلية العمل مع الوكالات الحكومية الأخرى والشركاء الدوليين لمكافحة الاتجار بالعملات وحماية النظام المالي للبلاد.