إنجاز تاريخي.. منتخب السباحة التوقيعية يحقق فضية بطولة العالم

حقق منتخب مصر للسباحة التوقيعية المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية يحدث لأول مرة في التاريخ وذلك خلال بطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية المقامة حاليا في “سوما باى” بالغردقة.

وكان المنتخب الوطني للسباحة حقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة المقامة في الغردقة بعد تحقيق الميدالية البرونزية للفرق حيث فازت فرنسا بالميدالية الفضية وفازت ألمانيا بالميدالية الذهبية.

وحصل منتخب الناشئين والناشئات على الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مرة منذ ثلاثين عام كما يتصدرن الترتيب العالمي ناشئات بعد حصولهم على مراكز متقدمة في بطولة العالم للمياه المفتوحة للكبار.

وفازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني على الناشئات والسادس عشر للعمومي، والسباحة نادين كريم بالمركز الثالث على الناشئات والسابع عشر للعمومي كما جاءت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع على الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر تقدمت خمس مراكز دفعة واحدة بعد بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.

وتستضيف مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣ والبطولات العالمية الثلاث وهى بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم والثانية بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتي تقوم لأول مرة على مستوى العالم كون اللعبة حديثة العهد والبطولة الثالثة هى بطولة العالم للسباحة التوقيعية ويشارك نحو ٦٠٠ متسابق من جميع أنحاء العالم خلال فعاليات البطولة.