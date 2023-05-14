نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الأوكرانية تواصل التقدم في اتجاه باخموت

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تواصل التقدم في اتجاه باخموت وفي ضواحي المدينة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ماليار قولها "نواصل المضي قدما في اتجاه باخموت في ضواحي المدينة. اليوم استولت وحداتنا على أكثر من عشرة مواقع للقوات الروسية في شمال وجنوب ضواحي باخموت وقامت بتطهير منطقة غابات كبيرة بالقرب من إيفانيفسكي".

وأوضحت أنه علاوة على ذلك تم أسر عدد من الجنود الروس من وحدات مختلفة.. وتابعت: "رغم كل الصعاب. عندما يكون المستحيل ممكنا.

أي شخص يعرف الوضع الحقيقي وهو موجود الآن يفهم خطورة الوضع. هذا عندما يكون متر واحد صعب مثل 10 كيلومترات.. وتعمل قواتنا بأقصى قدرات بشرية، إنهم يعملون بحزم ومهنية".

وأكدت نائبة الوزير أن الوضع في باخموت متوتر للغاية. وأشارت إلى أن "روسيا جمعت كل قواتها هناك وتحاول التقدم وتدمر كل ما في طريقها، وتتواصل المعارك الشرسة".