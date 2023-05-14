ورشة عمل تدريبية لمشرفى مبادرة "قلبك أمانة" بالدقهلية.. صور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية أنه نظراً للبدء فى تنفيذ مبادرة "قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، فقد استلمت صحة الدقهلية عدداً من الأجهزة للمنشآت المستهدفة .

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببدء تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية عن وصول 48 جهاز لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة .



وأضاف مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه سيتم البدء في تفعيل المبادرة بنحو 48 منشاة صحية كمرحلة أولي لتقييم الامراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.

وفى سياق متصل نظمت مديرية الصحة ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لمشرفى المبادرة بالادارات الصحية التابعة وكذلك اطباء وتمريض المنشآت الصحية المختارة على رفع الوعى والاكتشاف المبكر للأمراض.

كما قام مدير إدارة الرعاية الأساسية نيابة عن وكيل الوزارة , فى ختام الدورة بتكريم عدد من مشرفي الادارات الصحية المتميزين تقديراً لجهودهم فى تقديم خدمة الرعاية الصحية المميزة للمواطنين والمتمثلة فى الوقاية، والاكتشاف المبكر للامراض.

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