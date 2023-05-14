نادين السلعاوي: سيدات سلة الأهلي حققن دوري السوبر بجدارة

أعرب نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بتحقيق الفريق الفوز على الجزيرة، والتتويج ببطولة دوري السوبر للمحترفات.

وقالت السلعاوي ان الفريق قدم مشوار جيد طوال البطولة ونجح في حصد اللقب وإسعاد جماهير الأهلي وتعويضهم خسارة اللقب الموسم الماضي.

وأوضحت نجمه سلة الأهلي أن اللاعبات قدمن عروضًا قوية في مشوار البطولة، ونجحن في التتويج باللقب الذي يعد واحدًا من أغلى الألقاب التي حققها الفريق عن جدارة واستحقاق بعد مسيرة قوية للغاية.

وذكرت نادين أن الأهلي قدم موسمًا استثنائيًّا في الموسم الحالي، ويتطلع لتكرار الأمر الموسم المقبل، مؤكدة أن الدوافع تتجدد باستمرار ومع بداية كل موسم وتدفع لاعبات الأهلي إلى حصد المزيد من البطولات.