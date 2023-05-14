منة شعبان تتصدر تصنيف الكاراتيه ويحيي زكريا يفوز ببرونزية الجمباز في بطولة العالم

نظم وادى دجلة حفلًا لتكريم لاعبيه يحيي محمد زكريا، ومنة شعبان، والأجهزة الفنية للعبتي الجمباز والكاراتيه بعد تصدر منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه، وتحقيق يحيي زكريا أول ميدالية برونزية للجمباز على جهاز المتوازي ببطولة العالم.

واستضاف Waterfront المعادي، حفل التكريم للاعبين وتكريم يحيي محمد زكريا عن فوزه بالميدالية البرونزية على جهاز المتوازي ببطولة العالم للجمباز للناشئين، والبطلة منة شعبان لتتويجها بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للكاراتيه، وتصدرها التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن 68 كيلو.

كما شهد الحفل تكريم الدكتور رؤوف عبد الكريم، رئيس الجهاز الفني للجمباز بوادى دجلة، والكابتن خالد أشرف المدرب العام لقطاع البنين للجمباز الفني، والكابتن عبد العزيز سليمان، رئيس الجهاز الفني للكاراتيه، والكابتن محمد إبراهيم المدرب العام للكاراتيه.