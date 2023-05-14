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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 50 ألفا و791 طن قمح بصوامع الإسكندرية

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن إجمالي ما تم توريده من أقماح محلية حتى الآن منذ بداية موسم توريد الاقماح في 27 أبريل 2023 بالمواقع التخزينية، قد بلغ 50 ألفا و791 طنا، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.


وقال الشريف، إن المساحة التي تم حصادها لهذا العام بلغت 17 ألفا و756 فدانا و 15 قيراطا و 4 أسهم بالمحافظة، مناشدا المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض.
وأوضح الشريف، أن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراطا و 13 سهما بالمحافظة.
وأكد المحافظ، أن جميع القائمين على عملية توريد الاقماح وعلي رأسهم وكيل وزارة التموين برئاسة محمد سعد، والدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة، يعملون على قدم وساق لإنجاح عملية التوريد، كما إنهم يقومون على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

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