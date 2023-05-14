13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة بدمياط

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تتويج للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 224 بتاريخ 2/5/2023 لحصول 13 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة الاعتماد.

وشمل القرار اعتماد 3 مؤسسات بإدارة السرو التعليمية وهي مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية وتل الكاشف الابتدائية ومحمد سعيد السنباطي الابتدائية، و3 مؤسسات بإدارة الزرقا التعليمية وهي مدرسة المستقبل المتميزة لغات الإعدادية والشهيد محمود عصام الابتدائية والزرقا الإعدادية الحديثة الإعدادية، ومؤسسة بإدارة عزبة البرج التعليمية وهي مدرسة لجواهره الابتدائية، ومؤسسة بإدارة دمياط التعليمية وهي مدرسة اللغات الرسمية الجديدة الابتدائية.

كما تم اعتماد 3 مؤسسات بإدارة الروضة التعليمية وهي مدرسة الروضة الإعدادية بنات الابتدائية وجمال طاهر خليل الابتدائية والرحامنه الإعدادية بنات، وتم اعتماد مؤسستين بإدارة كفر سعد التعليمية هي مدرسة المحمدية الإعدادية وكفر سعد البلد الإعدادية بنات الإعدادية.

وأعرب علي عبد الرؤوف وكيل الوزارة، عن خالص شكره وتقديره إلى وكيل المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، متمنيا، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في إطار رؤية مصر 2030.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الابتدائية بقرية شرمساح، وذلك خلال الجولة التي أجرتها صباح اليوم في إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذي حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعلي عبد الرؤوف مدير مديرية التربية التعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، تفقدت المحافظ المبنى الذي ضم فصولا دراسية وقاعات، واطلعت على ما شهده من أعمال توسعات بعدد 9 فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 21 فصلا.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها وتوسعته، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة.