المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل والدهم في بولاق أبو العلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الاحد، بمعاقبة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في منطقة بولاق أبو العلا، بالسجن المشدد.



وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين الأول والثانية بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية، أن المتهمين بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلاء قتلوا والدهم المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد التعدي عليه، على النحو المبين في الأوراق.



وأضاف أمر الإحالة انه بسبب الميراث اختلف المتهمون مع والدهم بسبب رفضه كتابته لهم، ما أسفر عن تعديهم عليه بالضرب حتى أُصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما جاء في التحقيقات.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أنّه مُصاب بعدد من الضربات في مختلف أنحاء جسده، ما نتج عنه تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.



تلقى قسم شرطة بولاق أبوالعلا، اخطارًا يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة مسن داخل شقته، وبالفحص تبين وجود إصابات ظاهرية على جسده، وتولت النيابة التحقيق وقررت ما تقدم.