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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الانتخابات التركية.. تعرف على موعد إعلان النتائج النهائية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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ينتظر المراقبون للانتخابات الرئاسية التركية الإعلان عن نتائج الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد.

ويتنافس الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان مع مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بجانب الأكاديمي سنان أوغان.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج في وقت لاحق من اليوم الأحد وتحديدًا عند اقتراب منتصف الليل، فيما ستظهر النتائج بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

وواجه الرئيس التركي الحالي ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.

 

 

رجب طيب اردوغان النتائج الرئيس التركي