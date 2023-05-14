"الابقاء على القائمة المطلقة المغلقة".. أبرز توصيات حزب الحرية المصري بجلسة الحوار الوطني

شارك الدكتور أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، بجلسة الحوار المنعقد بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، كما قام بتقديم ورقة عمل مقدمة من الحزب فيما بخص المحور السياسي.

وقال أمين تنظيم الحزب: يشرفني أن نشارك في ذلك الحوار الوطني الجاد والمخلص مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة التيارات المختلفة للوقوف على المشكلات الحقيقية التى تعيق اثراء الحياة السياسية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتحديدا قانون مجلس النواب، يهدف إلى الوصول للمستهدف الاساسي للحوار الوطني وهو المواطن، ولذلك تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق هذا الهدف، وجاءت الملاحظات على النحو التالي:

-انشاء لجنة لمراجعة الدستور ليكون مواكب مع الجمهورية.

الجديدة، ووجود بعض التوصيات منها: