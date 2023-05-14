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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلًا فلسطينيًا من مدينة أريحا

أرشيفية
أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا فلسطينيا من مدينة أريحا، عقب استدعائه للتحقيق، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إنه تم اعتقال الطفل عمر عبد الله الحاج (16 عاما) بعد استدعائه للتحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من جنين وبلدة قباطية.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤمن نصري أبو الرب من بلدة قباطية بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، فيما اعتقلت الشابين مجاهد الننش وأحمد الصباح أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب نابلس.

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