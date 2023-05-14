وفد طلابي من جامعة سوهاج يزور مركز خدمة ذوي الإعاقة بعين شمس

استقبلت رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، وفداً طلابياً من كلية الآداب جامعة سوهاج ضم ٤١ طالب وطالبة من طلاب المستوى الرابع بكلية الآداب برنامج الفئات الخاصة برئاسة محمد عبد العظيم خلف الله نائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج و عضوية كل من ماجدة خميس أستاذ علم النفس الإكلينيكي

و سليمان محمد مدرس علم النفس العصبي، و نرمين حسن محمد نورالدین معيدة ببرنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب تخصص توحد.

جاءت الزيارة في إطار التدريب الميداني للطلاب في المؤسسات المعنية بخدمة الفئات الخاصة بالقاهرة، شملت الزيارة جولة بمركز الإبصار بكلية الآداب.

و خلال الزيارة استمع طلاب جامعة سوهاج لشرح عن أبرز الخدمات التي تقدمها جامعة عين شمس للتيسيير على طلاب الجامعة من ذوي الهمم.

كما قدمت الهلالي شرحا تفصيلياً لأهم الخدمات التي يقدمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس،

كما قامت الهلالي بالرد على عدد من استفسارات الطلاب في ذات السياق.