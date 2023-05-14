قصور الثقاقة تواصل تقديم مسرحية "شلباية" بالأقصر

يواصل فرع ثقافة الأقصر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم العرض المسرحي "شلباية" على خشبة مسرح القصر، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، الموافق ١٨ مايو الجاري.

العرض من إنتاج فرقة قصر ثقافة حسن فتحي المسرحية بالقرنة، والذي تدور أحداثه عن "شلباية"، تلك الفتاة سيئة السمعة والخلق، والتي يعجب بها أحد شباب القرية ويرغب في الزواج منها، بالرغم من نصيحة الجميع له من خطورة تلك الفتاة.

يشارك في بطولة العمل كل من: هدير الفايز، ورامز ثابت، ومنى أحمد، وأحمد عبد الجواد، ومحمود عظيمة، ومحمود أحمد طايع، ويوسف موسى، ودينا، ومروان، وولاء، ومحمد، وفرحة يوسف، ومحسن، فارس محمد أحمد الرفاعي، وحسان، أشعار خالد حلمي الطاهر، ألحان شيماء النوبي، غناء الفنان أشرف القناوي، سينوغرافيا ميرنا مدحت مفيد، استعراضات مصطفى برعي، مخرج مساعد محمود الفار، مخرج منفذ رامز ثابت، من تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج أحمد يوسف الجمل.

يقدم عرض "شلباية" ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

ويأتي العرض في إطار العروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.