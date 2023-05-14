استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد

الأحد 14/مايو/2023 - 10:45 ص

استقرت اسعار الذهب بالسوق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 14 مايو 2023، وذلك بعد أن شهد تراجع علي مدار الأربع أيام الماضية، وذلك على مستوى الاعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الاعلي فئة بين اعيرة الذهب نحو 2742 جنيهًا للبيع، و2685 جنيهًا للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الاوسع انتشارا بين الاعيرة الذهبية نحو 2400 جنيه للبيع، 2350 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الاوسط بين أعيرة الذهب نحو 2057 جنيهًا للبيع ، و2014 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19200 جنيها للبيع، و18800جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040 جنيها

وبلغ سعر اونصة الذهب 2013 دولارا