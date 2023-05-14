"صحة دمياط" تطلق ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية الزراعة

قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة صالح، بعقد خطة عمل لعدد من الندوات الصحية في المنشآت التابعة لمديرية الزراعة في المدن والقرى على مستوى المحافظة، وذلك لاستهداف المواطنين والمزارعين وتنمية الوعي الصحي لديهم بالتعاون مع إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط.

وتم تنفيذ مجموعة من الندوات لتشمل جميع الإدارات الصحية قام بها الأطباء مسؤولي الإعلام و التربية السكانية بالادارات الصحية صاحبهم فريق طبي لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية للمواطنيين.

‏

ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة لرفع الوعي الصحي وتوصيل الخدمات الصحية لمستحقيها في كل مكان وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية في رفع المستوى الصحي للمواطنين والكشف المبكر عن الأمراض.

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك،بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

شنت إدارة مراقبة الأغذية تحت اشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على ١٩٩ منشأة منها ١١٣ منشأة تدار بدون ترخيص و٩ منشأة بها خطر داهم علي الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير ٣٠٠ محضرًا وسحب ٤٤ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ١ طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط ٨٠٠ كيلو مخلل مجهول المصدر وجبن ابيض منتهي الصلاحية .

