تجديد حبس تشكيل عصابي عثر بحوزتهم على هيروين وحشيش وأيس بدار السلام

قرار قاضي المعارضات اليوم الاحد، بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة "هيروين، حشيش، أيس"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأيس خلال حملة أمنية بمنطقة دار السلام.

وتعود الواقعة عندما قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم إستهدفت ضبط متعاطى ومتجرى المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم ( 15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض)، وضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس، مبلغ مالى، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.