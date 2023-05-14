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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والعظمي 30 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الاحد حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ودافىء علي السواحل الشمالية  و شديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد  ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 ويشهد  الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة. 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24  والصغري 17  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 19  ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22 درجة  .

الارصاد حالة الطقس اليوم