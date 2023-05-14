كان السينمائي يحظر التجمهر في المناطق المحيطة للمهرجان

حظرت مدينة كان الفرنسية أي شكل من أشكال التجمهر والاحتجاجات على طول شارع الكروازيت والمناطق المحيطة به، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76، والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 27 مايو الجاري.

وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العمالي للقيام بتظاهرة كبرى يوم 21 مايو الجاري، على طول شارع بوليفارد كارنو، بعيدًا عن شارع الكروازيت ومقر المهرجان؛ وذلك ردًا على قرارات الحكومة الفرنسية برفع سن المعاشات وتغيير قانون التقاعد.

وأشار موقع “فارايتي” في تقرير له، أنه سيكون هناك أيضًا تجمع لعمال الضيافة، بما في ذلك موظفو الفنادق والمقاهي والمطاعم، أمام فندق كارلتون - الذي يضم من بين ضيوفه المشهورين هذا العام المخرج مارتن سكورسيزي - في 19 مايو الجاري، بدءً من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا يُسمح، الذي من المحتمل أن يشارك فيه المحتجون بقرع القدور للتعبير عن غضبهم من قرارت الحكومة.

وردًا على قرار الحظر، قال دينيس جرافويل، ممثل النقابة العمالية بمجلس إدارة مهرجان كان السينمائي لمجلة “فارايتي”، أن الحكومة الفرنسية لم تمنع تظاهرات النازيين الجدد في العاصمة باريس في 6 مايو، لكن كان هناك العديد من المراسيم لمنع تظاهراتنا من الخروج إلى الشارع.

وقال جرافويل، أن قرار قطع الكهرباء عن مسرح قصر المهرجانات - الذي يحتضن حفل الافتتاح - وكذلك مسرح لوميير، لم يتم استبعاده خلال فعاليات المهرجان.

وأضاف أن مطالبهم بسيطة للغاية، فهم يريدون بعض المساحة للتحدث والتعبير عن آرائهم. "نريد استضافة مؤتمر صحفي وصعود سلالم قصر المهرجانات، وينبغي للمهرجان أن يتفهم ذلك إذا أرادوا تجنب أشياء مثل انقطاع التيار الكهربائي". مشيرًا إلى أن "الأمور ستصبح أكثر سلاسة إذا كان المهرجان في صفنا".