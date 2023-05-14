بهدف أسينسيو.. ريال مدريد يعبر عقبة خيتافي بالدوري الإسباني

تغلب فريق ريال مدريد على نظيره خيتافي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

وخطف الريال 3 نقاط ثمينة من ضيفه خيتافي في مواجهة صعبة، في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم قائد الفريق، الفرنسي كريم بنزيما.

كما جلس البرازيلي فينيسيوس جونيور، على مقاعد البدلاء رفقة لوكا مودريتش وتوني كروس وأنطونيو روديجير، بقرار من المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، الذي فضل إراحتهم للمواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماركو أسينسيو، هدف للميرينجي واللقاء الوحيد في الدقيقة 70 من صناعة زميله لوكاس فاسكيز.

وبتلك النتيجة، استعاد ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 71 نقطة، حيث في حالة فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي الذي هبط رسميًا للدرجة الأدنى، يقفز الروخي بلانكوس الوصافة مجددًا، فيما تجمد رصيد خيتافي 34 نقطة في المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط).