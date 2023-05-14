أمام العدالة| مشاجرة منشية الصدر والهيكل الإداري للإخوان أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 6 فى واقعة مشاجرة منشية الصدر ومحاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان.



- محاكمة 22 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان



تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، جلسة محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الهيكل الإداري للإخوان”.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تمويل الإرهاب لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا ببيانات ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

- محاكمة 6 فى واقعة مشاجرة منشية الصدر

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة جلسات محاكمة 6 في واقعة مشاجرة منشية الصدر، التي تسبب في وفاة الشاب بلال أسامة وإصابة 2، بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين.

وجاءت أسماء الأشخاص المحبوسين: طرف أول وهم محمد.س، خال المجني عليه بلال أسامة، وندى.ح، زوجة خال المجني عليه، وإبراهيم.أ، شقيق المجني عليه، والطرف الثاني وهم محمد.م وشهرته نونا، المتهم بقتل المجني عليه، وعبد اللطيف وشهرته فلافيو، شقيق المتهم بالتبني، ورضا.ك، والدة المتهم.



وكانت البداية عندما أقدم أحد الأشخاص على التخلص من شاب يدعى بلال أسامة، في العقد الثالث من العمر، بسبب خلافات مالية نشبت بين الطرفين، بمنطقة منشية الصدر بمحافظة القاهرة.

وقالت والدة المجني عليه، بلال أسامة المصري، الشهير بـ مصطفى المصري، والذي تخرج في كلية النظم والمعلومات، ويبلغ من العمر 23 عاما، إن نجلها، تعرض للقتل على يد عصابة رضا كفتة، بعدما أقدم أحد أبنائهم على حمل سلاح أبيض، سكين، وطعن نجلها في قلبه طعنة نافذة؛ أودت بحياته في الحال، وذلك في أثناء فض مشاجرة نشبت بين المتهم ووالدته وشقيقه، وبين خال المجني عليه وشقيقه.

وأضافت والدة الشاب بلال أن نجلها المجني عليه، حاول تهدئة الوضع عقب فض المشاجرة، التي لا دور له فيها، فتفاجأ بالمتهم ويدعى "محمد.م"، يستل سكينا، ويطعنه في قلبه طعنة نافذة أودت بحياته على الفور مختتمة: وراح مني أعز ما أملك.

- أولى جلسات نظر دعوى النادي الأهلي لحل لجنة الانضباط باتحاد الكرة



تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.



وطالب عثمان، خلال الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتيب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد محمد عثمان، في دعواه، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.