النيابة تتسلم التحريات حول إصابة ٨ أفراد في حادث تصادم بالجيزة

تسلمت النيابة العامة بأكتوبر، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف بطريق الفيوم أمام قطاع الأمن المركزي بنطاق محافظة الجيزة.

وقد تبين من خلالها أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بالرصيف ونتج عن الحادث، وقد أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً مفاداه وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم أمام قطاع الأمن المركزي بنطاق المحافظة.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة محل الحادث قد اصطدام بالرصيف ومما ادي إلي إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

