حصاد الخير.. ارتفاع إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح إلى 9.7 مليون فدان.. وتوجيهات من "القصير" لقيادات الوزارة بالانتشار في كافة المحافظات

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عن ارتفاع إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح من 8.5 مليون فدان إلى 9.7 مليون فدان، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن إجمالي المساحة المضافة تقدر بـ 6 ملايين فدان، منها 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، و1.5 مليون فدان في الريف المصري، و1.1 مليون فدان في توشكى، 500 ألف فدان في سيناء.

واوضح التقرير، إنه تم حصاد ما يقرب من 3 ملايين فدان حتى الآن، على أن يتم الانتهاء من موسم الحصاد بنهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل صورة للموسم الجاري.

من جانبه وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى جميع قيادات الوزارة بالانتشار في كافة المحافظات والتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد وتوريد القمح، مؤكدا الهدف الأساسي هو حث المزارعين على توريد المحصول .

ووجه "القصير"، أيضا قطاعي الخدمات والمتابعة والارشاد الزراعي والمعاهد البحثية والحملة القومية للقمح ومديريات الزراعة في المحافظات بالعمل على تحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه الدولة من أجل توفير رغيف خبر مدعم للمواطنين.

وفي ذات السياق تتابع الإدارة المركزيه للارشاد التابعة لوزارة الزراعة، حصاد القمح والتوريد وكذلك حصاد الحقول الارشاديه غير مسبوقه في عددها هذا العام من خلال التواجد الميداني والوسائل الارشاديه الاخري من الندوات الحقليه وايام الحصاد بالاشتراك مع الزملاء الباحثين والنشرات الإرشادية التي تحث المزارعين علي توريد القمح.

وقال الدكتور حاتم الحمادي ، رئيس الإدارة المركزيه للارشاد، أنه جاري العمل على المحاصيل الصيفيه حيث نفذت الاداره المركزيه دورات ارشاديه على القطن وتحميل القطن مع السمسم وعلي مكافحة حشائش المحاصيل الصيفيه للذره والارز وفول الصويا والقطن ودورات علي محصول الفاصوليا و فول الصويا و فول الصويا محمل مع المحاصيل الاخري وعلي القصب وعلي الذره ومكافحه دوده الحشد الخريفيه في المحافظات وجاري اختيار الحقول الارشاديه للذره والارز وتنفيذ خلال هذا الشهر( مايو) دورات عن استخدام مخلفات المحاصيل الصيفيه لتغذيه الحيوانات ولتحسين خصائص التربه وللتنميه المرأه الريفيه لصناعة (الزبادي والجبن والخضروات والمربات) كذلك دورات لمحصول الفراولة ولمحصول الطماطم ولمحصول المانجو ولمحصول السمسم ودوار الشمس وفول السوداني مشيرا إلى أنه تم التخطيط لهذه الدورات من خلال اداره البرامج بالاداره المركزيه للارشاد للتنفيذها في جميع المحافظات في المراكز الارشاديه والادارات الزراعيه.