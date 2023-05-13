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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

عقب فحص ملفات المتعاقدين لتوفيق أوضاعهم

تكريم اعضاء الجهاز
تكريم اعضاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكفرالشيخ
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كرم ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة برئاسة عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وبحضور عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد عبدالعبود، مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.


جاء ذلك عقب فحص اللجنة ملفات المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفيق أوضاعهم، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتواصل بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لتوفيق أوضاع المتعاقدين، ووصول لجنة من الجهاز بالقاهرة لبحث أوضاع المتعاقدين.

 أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على إنهاء مشكلات المتعاقدين وتوفيق أوضاعهم، ليشعروا بالاستقرار الوظيفي والأسري معاً، لذا تم استقبال لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القاهرة بالمحافظة، لهذا الغرض، موجها الشكر والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ولأعضاء اللجنة.

وقال الدكتور عادل عبد الحميد، انه تم نقل جهاز التنظيم والادارة من القاهرة، للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمتعاقدين، سواء المرحلة الأولى أو الثانية، وفحص الملفات، موجهاً الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتذليله جميع العقبات لإنهاء هذا الملف، مؤكداً أن لجنة التنظيم والإدارة، جاءت لدعم المتعاقدين.

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الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ توفيق أوضاع المتعاقدين بكفر الشيخ