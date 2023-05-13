مدير تعليم الجيزة: لا شكاوى من الامتحانات

أشاد أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة بحسن سير غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وانضباط العمل بها أثناء أداء الطلاب للامتحانات من خلال متابعة غرف عمليات الإدارات فى حضور سحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية و مديرى المراحل وأعضاء غرفة العمليات

وأكد عدم وجود أية شكاوى تخص العملية الامتحانية وأن العمل يسير على قدم وساق ويتسم بالجدية والانضباط فى جميع الإدارات التعليمية

وأدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم فى مادة اللغة الأجنبية وكان عدد المتقدمين فى الفترة الصباحية 74274طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%

والفترة المسائية كان عدد المتقدمين 3642 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98,5%

كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانهم اليوم فى مادة الجبر والإحصاء وكان عدد المتقدمين للامتحان فى الفترة الصباحية 190176 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%

أما بالنسبة للفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 38017 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98,5%

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحانهم اليوم فى مادة الرياضيات وكان عدد المتقدمين الامتحان فى الفترة الصباحية 191015 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%

أما الفترة المسائية فكان عدد المتقدمين 29372 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95,5%

كما أكد سلومة أن الجميع ملتزم بتوجيهات وزير التربية والتعليم و محافظ الجيزة بشأن اللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه حرصا على مصلحته