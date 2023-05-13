كريم محمود عبد العزيز يكشف عن شخصيته فى فيلم "بيت الروبى"

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لفيلم "بيت الروبى" .

وكشف عبدالعزيز عن دوره داخل العمل حيث يجسد شخصية إيهاب الروبى، أحد أفراد بيت الروبى .

وعلق على الصورة "إيهاب الروبى بيصبح على الناس الحلوة"، وظهر من خلال الصورة وهو جالس على الكرسي وبجانبة أدوات تصفيف الشعر ، ويمسك "مقص" بيديه .

الفيلم يشارك فى الموسم السينمائى الصيفى القادم، والبطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد ، والإخراج بيتر ميمى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز السينمائية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح والإخراج بيتر ميمى.