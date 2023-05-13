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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كل ما تريد معرفته عن الزوائد الجلدية في الجسم

زوائد جلدية
زوائد جلدية
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الزوائد الجلدية هي عبارة عن قطعة صغيرة وناعمة من الجلد تتدلى من منطقة من الجسم وتكون متعلقة بواسطة عرق بسيط يدعى سويقة، والدراسات والتجارب أثبتت أن أسباب ظهور الزوائد الجلدية، هي عوامل الاحتكاك الذي يتم بين مناطق الجلد مع بعضه البعض أو بين الجلد والملابس، وعوامل آخرى هرمونية وآخرى وراثية أيضًا.

 ومن الممكن أن يحدث عندما تصبح مجموعات من الكولاجين والأوعية الدموية محاصرين داخل أجزاء أكثر سمكاً من الجلدها ويفضل تركها وعدم التخلص من الزوائد الجلدية إن لم تكن مصدر إزعاج أو ألم، لأن وجودها أو إزالتها لا يمنع من ظهور غيرها، ولا يؤدي تخفيف الوزن إلى منع ظهورها.

 وتزول الزوائد الصغيرة من تلقاء نفسها، لكن يظل معظمها ملتصقاً بالبشرة، أما إذا كانت تنزف أو تسبب الحكة أو تغير لونها، وبالرغم من عدم خطورة أغلبها يجب استشارة الطبيب على الفور، ليستبعد وجود أي مشاكل صحية، ويمكن إزالتها لأسباب جمالية وتجميلية بطرق متعددة بالجراحة واليزر ومواد تقليدية ومواد كيميائية.

الزوائد الجلدية هرمونية وراثية