مرموش يشارك في فوز فولفسبورج على هوفنهايم بالدوري الألماني

حقق فريق فولفسبورج فوزا مهما على ضيفه هوفنهايم، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني.

وسجل ثنائية فولفسبورج كل من جاكوب كامينسكي في الدقيقة 15 ولوكا فالدشميدت في الدقيقة 75، كما سجل هدف هدف هوفنهايم عن طريق جوشا جويلافوجي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90، وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 61 بدلا من المهاجم جوناس ويند.

وبدأ فولفسبورج المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: سيباستيان بورنوا - جوشا جويلافوجي - فان دي فين

خط الوسط: ساسا كيشاريفيتش - ريدل باكو - فيليكس نميشا - ماتياس سفانبيرج - جاكوب كامينسكي

خط الهجوم: جوناس ويند - باتريك ويمر

وبهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

