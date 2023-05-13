توابع ثلاثية الأهلي.. نبيل معلول يستقيل ويعتذر لجماهير الترجي

أصدر نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي بيانا رسميا للتعقيب على الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة امس على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال نبيل معلول في البيان: “أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة”.

وأضاف: “في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الاطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي من إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج”.

وتابع معلول: “لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم، الحمد لله نجحنا في أشياء وأخفقنا في أشياء اخرى والإنسان يخطئ ويصيب”.



وأردف معلول: “تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي.. ادعو كافة الجماهير الترجية الى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكاس ورابطة الابطال الافريقية .. ترجي يا دولة”.