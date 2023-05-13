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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين في حيازة الآيس بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزتهما مواد مخدرة بمدينة نصر. 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 2,500 كيلو جرام -فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية والبيضاء الأقراص المخدرة النارية والبيضاء قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة شبرا