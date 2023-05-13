حبس متهمين في حيازة الآيس بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزتهما مواد مخدرة بمدينة نصر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 2,500 كيلو جرام -فرد محلى - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.