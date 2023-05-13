الاثنين.. اللغة العربية بين الهوية والعولمة ندوة بمجمع الخالدين

يفتتح مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره الدولي السنوي في دورته التاسعة والثمانين تحت عنوان "اللغة العربية بين الهوية القومية والعولمة"؛ حيث تبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين المقبل بمقر المجمع بالزمالك.

يفتتح المؤتمر لـ د. عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس المجمع، ثم كلمة د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة يُعقد هذا العام عبر تقنية الـ"zoom" المشاركين من خارج مصر.

يشارك بالمؤتمر عدد من رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا للغة العربية في العالم العربي، وهم د.محمود أحمد السيد رئيس مجمع اللغة العربية السوري، ود.محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي ود.خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني، ود.عبد الجليل الحجمري أمين السر الدائم للأكاديمية الملكية المغربية، ود.حسن أحمد السلوادي رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني، ود.الشريف مريبعي رئيس مجمع اللغة العربية الجزائري، ود.بكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية السوداني ود.عبدالحميد عبدالله الهرّامة رئيس مجمع اللغة العربية الليبي، ود.عبدالله الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ود.محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة-الإمارات، ود.الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، ود.محمود بن رمضان رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة-تونس، ود.عبد الفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط-المغرب، ود.عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ود.صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر.

يختتم مؤتمر المجمع فعالياته يوم الأحد 21 مايو 2023م، بتقرير ختامي عن أعمال المؤتمر لـ د. عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، يعقبه الإعلان عن القرارات والتوصيات.