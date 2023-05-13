تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الساعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود محمد الشامي هجوم الإسماعيليي في التشكيل المتوقع الذي يأتي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي، محمد دسوقي.

خط الوسط: أحمد مدبولي، سيرجي أكا، كريم الديب، عماد حمدي.

خط الهجوم: محمد الشامي، فراس شواط.





على الجهة الأخرى يأتي تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد طارق، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، سيف جعفر، أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.





ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيماةيأتي الإسماعيلي في المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة.