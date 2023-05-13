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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي اليوم في الدوري

الزمالك
الزمالك
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يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفًا على الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الساعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 ويعود محمد صبحي، لحراسة عرين الزمالك، ويقود هجوم الأبيض زيزو وشلبي والجزيري، ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع أنام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد طارق، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، سيف جعفر، أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري. 
 ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

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