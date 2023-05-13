فحص 3 ملايين سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في البحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الإطمئنان على صحتهن وسرعة إستجابتهن للإشتراك بالمبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 وحتى الآن 2 مليون و957 ألف و705 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة.

كما تم إحاله عدد 58393 لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة، مؤكدة على تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن، ضمن فاعليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

يأتى ذلك في إطار متابعه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم والسمنة.

من جانبه أوضح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية ، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة والإكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.