رئيس شركة تطوير سيارات ذكية يشتري مجلة "فوربس"

صرح الرئيس التنفيذي أوستن راسيل، البالغ عمره 28عاما لشركة "لومينار"، إنه اشترى حصة 82% من الشركة المالكة لمجلة "فوريس"، في صفقة تقدر بنحو 800 مليون دولار.

حيث تقع شركة "لومينار"ومقرها ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي تقوم بتصنيع أجهزة استشعار الليزر التي تجعل المركبات الذاتية القيادة في رؤية البيئة المحيطة بها، بإدارة أوستن راسيل.

ووفقا لما أشارت اليه صحيفة "وال ستريت جورنال"، فقد كانت شركة "فوربس" معروضة للبيع منذ سنوات، وأصرت مؤخرا على الانتهاء من هذه العملية، وتحديدا بعد فشل بيع "فوربس" إلى مجموعة من المستثمرين برئاسة شركة "صن غروب" الهندية، بسبب مخاوف من الإدارات المحلية في الولايات المتحدة.

ومن جهة أخري، رأى موقع "أكسيوس" أنه على الرغم من دفع 800 مليون دولار مقابل صفقة 82%، وهو نفس المبلغ الذي كان متوقعا من التجمع الاستثماري الهندي، إلا أن الصفقة لم تصل إلى الطريقة التي سيعمد الشاب أوستن راسيل على تجميع صفقه مالية منها لدفع قيمتها.

وقالت فوربس في بيان لها إنها "على مدار 105 عاما، كان الابتكار والابداع جزءا من الحمض النووي لشركة وأبقانا في طليعة صناعتنا. ومن المتعارف عليه الآن من خلال هذه الصفقة، أن يكون المبتكر الحقيقي أوستن راسيل، هو المالك الجديد لعلامتنا التجارية".