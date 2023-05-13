ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رئيس شركة تطوير سيارات ذكية يشتري مجلة "فوربس"

الرئيس التنفيذي أوستن
الرئيس التنفيذي أوستن راسيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح الرئيس التنفيذي أوستن راسيل، البالغ عمره 28عاما  لشركة "لومينار"، إنه اشترى حصة 82% من الشركة المالكة لمجلة "فوريس"، في صفقة تقدر بنحو 800 مليون دولار.

حيث تقع شركة "لومينار"ومقرها ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي تقوم بتصنيع أجهزة استشعار الليزر التي تجعل المركبات الذاتية القيادة في رؤية البيئة المحيطة بها، بإدارة أوستن راسيل.

ووفقا لما أشارت اليه صحيفة "وال ستريت جورنال"، فقد كانت شركة "فوربس" معروضة للبيع منذ سنوات، وأصرت مؤخرا على الانتهاء من هذه العملية، وتحديدا بعد فشل بيع "فوربس" إلى مجموعة من المستثمرين برئاسة شركة "صن غروب" الهندية، بسبب مخاوف من الإدارات المحلية في الولايات المتحدة.
ومن جهة أخري، رأى موقع "أكسيوس" أنه على الرغم من دفع 800 مليون دولار مقابل صفقة 82%، وهو نفس المبلغ الذي كان متوقعا من التجمع الاستثماري الهندي، إلا أن الصفقة لم تصل إلى الطريقة التي سيعمد الشاب أوستن راسيل على تجميع صفقه مالية منها لدفع قيمتها.
وقالت فوربس في بيان لها إنها "على مدار 105 عاما، كان الابتكار والابداع جزءا من الحمض النووي لشركة وأبقانا في طليعة صناعتنا. ومن المتعارف عليه الآن من خلال هذه الصفقة، أن يكون المبتكر الحقيقي أوستن راسيل، هو المالك الجديد لعلامتنا التجارية".

الرئيس التنفيذي شركة لومينار أوستن راسيل الابتكار والابداع الولايات المتحدة مجموعة من المستثمرين مجلة فوربس