برلمانية تطالب بمراعاة التصميمات والتنسيق الحضاري فى تطوير منطقة المتحف الكبير

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير الذي سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة، خطوة إيجابية،

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الفكرة الأساسية لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير تعتمد بشكل رئيسي على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة؛ عبر إضافة حلول ذكية مستوحاة من الحضارة الفرعونية العريقة، إذ سيكون الطابع الرئيسي عبارة عن تصميم وإنشاء أشكال وتصميمات تتسق مع الحضارة المصرية القديمة.



وشددت النائبة رحاب موسي، على أهمية ان يشمل المخطط العام لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، تطوير الطريق الدائري والمباني المطلة عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لطريقي مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الفيوم الصحراوي، المنطقة التي يتقاطع فيها طريق مصر-الفيوم مع الطريق السياحي.



كما أشارت عضو مجلس النواب ،إلى أهمية الاهتمام بأعمال تطوير طريقي مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الفيوم،وإزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلًا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبي الطريق، وإزالة أي أسوار معدنية على جانبي الطريق، لأهمية هذه الطرق فى الوصول إلى المتحف الكبير.