أعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 8.00 من صباح اليوم 6 هزات في تركيا بقدر 2.5 و4.0 درجة، و4 هزات في لواء اسكندرون بقدر يتراوح بين 1.6 و2.3 درجة على مقياس ريختر، كما سجلت هزة غرب اللاذقية بـ 18 كيلومترًا وبقدر 1.7 درجة وهزة جنوب غرب اللاذقية بـ 17 كيلو مترًا وبقدر 2.7 درجة.
بوابة العرب
المركز الوطني السوري للزلازل: رصد 12 هزة أرضية خلال 24 ساعة
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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.