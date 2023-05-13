الانتخابات الرئاسية التركية 2023 .. وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا مع أنقرة لن تتأثر مهما كان الرئيس الجديد

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إنه لا يتوقع أن تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية على العلاقات العراقية التركية.

وأضاف حسين في مقابلة حصرية مع موقع المونيتور الأمريكية في أربيل العراقية : "لقد كانت تركيا شريكًا استراتيجيًا وحيويًا للعراق في جميع المجالات ونأمل ونتوقع أن يستمر هذا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات".

وتابع: "لدينا خلافاتنا وتحدياتنا، كما يفعل العديد من الجيران، ونتوقع أن تحترم تركيا مثل جميع البلدان السيادة العراقية"، وأشار إلى العمليات العسكرية التركية المنتظمة عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني التي أودت بحياة مدنيين عراقيين.

واستطرد وزير الخارجية العراقي،: " نتعامل مع تركيا وسنواصل التعامل معها في جميع القضايا من خلال الدبلوماسية والقنوات العادية".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس الماضي، عن توصلها إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية العراقية بشأن استئناف تصدير النفط من الإقليم، بما يسمح لهيئة الدولة العراقية لتسويق النفط ، بطلب رسمي لتركيا استئناف الصادرات.