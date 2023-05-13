"كاف": سجل 4 وصنع 4.. بيرسي تاو تأثير كبير في دوري أبطال أفريقيا

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على تألق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل “تاو” هدفين في فوز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة أمس الجمعة على ملعب “رادس” في ذهاب نصف نهائي الأميرة الافريقية.

وقال “كاف” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سجل 4، صنع 4.. بيرسي تاو أكثر من ساهم في أهداف هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا حتى الآن.. تأثير كبير!.



وافتتح بيرسي تاو التسجيل للأهلي في شباك الترجي عند الدقية 8 من بداية اللقاء قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54، بينما أحرز الهدف الثالث للمارد الأحمر محمود كهربا في الدقيقة 74.



يذكر أن بيرسي تاو أحرز 4 أهداف مع الأهلي في 9 مباريات خاضها مع الفريق بدوري ابطال افريقيا للنسخة الحالية، حيث هز شباك صن داونز في المبارارة التي خسرها الأهلي بخماسية مقابل هدفين في دور المجموعات، وسجل هدف في مرمى القطن الكاميروني باللقاء الذي انتصر فيه الأهلي برباعية، وأخيرا هدفين في شباك الترجي التونسي بنصف النهائي.

وصنع “تاو” 4 أهداف ، كانت البداية امام القطين الكاميروني حيث صنع هدفين، ثم صنع هدف في مباراة الهلال السوداني وأخر أمام الرجاء المغربي بذهاب ربع النهائي.