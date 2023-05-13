المعارضة تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية.. كليتشدار أوغلو لموسكو: "أرفعوا أيديكم عن الدولة التركية".. وبيسكوف: ادعاءات كاذبة

اتهم مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، روسيا بالتدخل في الانتخابات قبل أيام من التصويت الأكثر أهمية في البلاد منذ عقود.

واتهم كليتشدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري، المنافس الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، روسيا بتلفيق مقاطع فيديو مزيفة ومواد كاذبة، في إشارة على ما يبدو إلى شريط جنسي مزيف للمرشح محرم إينسيه، صدر في يوم واحد قبل أن يخرج من السباق.

وقال كليتشدار أوغلو: "إذا كنت ترغب في استمرار صداقتنا بعد 15 مايو، ارفع يدك عن الدولة التركية"، مضيفًا: "ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة".

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مزاعم التدخل في الانتخابات، وقال "نعلن رسميا: لا يمكن الحديث عن أي تدخل، إذا قدم شخص ما لكليتشدار أوغلو هذه المعلومات، فهو كاذب".

وسيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو للإدلاء بأصواتهم لكل من الرئيس والبرلمان، وستوفر إعادة انتخاب أردوغان تفويضًا له لترسيخ سلطته بشكل أكبر، وقمع المعارضين، واستخدام موقع نفوذه على المسرح العالمي لتعزيز سيطرته في الداخل.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى وجود تصويت مشدود في الانتخابات الرئاسية، حيث يجب أن يحصل مرشح واحد على أكثر من 50 ٪ للفوز المباشر، أو سيذهب السباق إلى جولة الإعادة بعد أسبوعين.

وأعلن أردوغان، الذي انتقد سابقًا السفير الأمريكي جيف فليك لقاءه العلني مع كيليجدار أوغلو، أن تركيا ستوجه رسالة إلى الغرب بهذه الانتخابات، وذهب وزير داخليته، سليمان صويلو، إلى أبعد من ذلك، واصفًا التصويت في 14 مايو بأنه محاولة انقلاب سياسي من جانب الغرب.

وقام تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب بقيادة كيليجدار أوغلو بحملة على وعد بالإصلاح، وتفكيك نظام السيطرة المترامي الأطراف الذي قضى أردوغان عقدين في بنائه.

تحت قيادة أردوغان، تحولت تركيا إلى نظام رئاسي تدعمه شبكة رعاية واسعة موالية لحزبه العدالة والتنمية (AKP)، ورفض محاولة الانقلاب العسكري في عام 2016 وغالبًا ما وصف خصومه بأعداء الدولة.

كما زاد أردوغان من بصمة تركيا في الخارج وأعاد تشكيل اقتصادها في صورته، حيث أشرف على مشاريع البنية التحتية الضخمة والتنمية، ولكن أيضًا الأزمة الاقتصادية التي انخفضت فيها قيمة الليرة التركية إلى النصف في العام الماضي وحده.