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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تحقق في استخدام الذخائر الكيميائية من قبل الجيش الأوكراني في دونباس

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت السلطات الروسية تشكيل لجنة تحقيق روسية لفحص ومعاينة المعلومات المتعلقة باستخدام الذخائر الكيميائية من قبل الجيش الأوكراني باتجاه أوريخوف في دونباس.
وذكرت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن محققي اللجنة الروسية يحققون في جرائم العصابات الأوكرانية ضد السكان المدنيين في دونباس ومنطقة بيلجورود، مشيرة إلى أنه يتم استخدام الذخائر الكيميائية في دونباس من اتجاه أوريخوف للقوات المسلحة الأوكرانية.

دونباس الذخائر الكيميائية الجيش الأوكراني روسيا