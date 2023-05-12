أستاذة بـ"تطبيقية حلوان": ما يقدم عبر التيك توك كارثة (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان أنيس أستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أننا نعانى من أزمة في مجتمعنا بسبب تراجع القيم، وأنه في حالة إلغاء مادة القيم بالقانون ستكون المشكلة أكبر.

وأضافت خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن تراجع القيم نتج بسبب الابتعاد عن القيم الدينية، و الانشغال بالسوشيال ميديا، و بسبب أصدقاء السوء، وغياب الرقابة و الحوار الأسري، وأن ما يقدم عبر التيك توك كارثة تهدد المجتمع.

ولفتت إلى أن بعض البرامج تعرض الآن أشياء غير مقبولة، ويتسبب ذلك في مشكلات كثيرة بالمجتمع، موضحًا :" ممكن مشكلة صغيرة بين فنان و أحد أفراد أسرته يتجه الإعلام بالكامل لهذا الأمر".

وأشارت إلى أن كل شخص لديه حرية، ولكن حدود الحرية، مرتبطة بالقانون، وهناك ضوابط أخلاقية و قانونية، و الجميع ملتزم بها.

https://youtu.be/PEMvqeU6_J8