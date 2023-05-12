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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يذبح جارته المسنة بسكين فى الهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم عاطل علي قتل جارته المسنة ذبحآ بالسكين بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بالعثور علي جثة سيده مسنه  مقتولة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليها أقدم علي قتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية، تمكنت القوات من ضبط المتهم ويدعي محمد.ب، ٣٥عاما، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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