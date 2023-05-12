بالصور.. تحرير ٤٢ مخالفة تموينية وإعدام ١٢٠ كيلو أغذية فاسدة بدهب

قاد محمد عبد الرحمن مراقب أغذية إدارة دهب، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، مر خلالها على ١٩ منشأة، أسفرت عن تحرير ١٨ محضر نظافة و ٢٤ محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي محاضر بلغت ٤٢ محضرا ، كما جرى إعدام ١٢٠ كيلو و ٤٨ لتر أغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، كما جرى سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى.



جاءت الحملة بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية .

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