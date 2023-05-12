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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تحرير ٤٢ مخالفة تموينية وإعدام ١٢٠ كيلو أغذية فاسدة بدهب

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قاد محمد عبد الرحمن مراقب أغذية إدارة دهب، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، مر خلالها على ١٩ منشأة، أسفرت عن تحرير ١٨ محضر نظافة و ٢٤ محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي محاضر بلغت ٤٢ محضرا ، كما جرى إعدام ١٢٠ كيلو و ٤٨ لتر أغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، كما جرى سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى.


جاءت الحملة بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية .

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مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء إدارة الأغذية بدهب إعدام ١٢٠ كيلو أغذية فاسدة تحرير ٤٢ محضرا ١٩ منشأة بدهب