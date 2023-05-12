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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إندونيسيا: اندلاع بركان أناك كراكاتو نافثا سحابة رماد بارتفاع 2500 متر

اندلاع بركان أناك
اندلاع بركان أناك كراكاتو
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أفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، اليوم الجمعة، بحدوث ثوران بركاني في جبل أناك كراكاتو الواقع في مقاطعة لامبونج غرب البلاد، نافثًا سحابة ضخمة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى 2500 متر.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، عن مسؤول نقطة المراقبة في جبل أناك كراكاتو ديني مارديونو قوله - في بيان اليوم "إن جبل أناك كراكاتو اندلع يوم الجمعة الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي، ولوحظ ارتفاع عمود الثوران على ارتفاع 2500 متر فوق القمة".

وأوضح مارديونو أن عمود الرماد البركاني بدا رماديًا، بكثافة كبيرة باتجاه الجنوب الغربي؛ حيث تم تسجيل الاندفاع على جهاز قياس الزلازل بسعة قصوى تبلغ 70 ملم ومدة 42 ثانية.

وأشار مارديونو إلى أنه طوال يوم الخميس، تم تسجيل أن جبل أناك كراكاتو قد تعرض لثوران بركاني واحد، وزلزال منخفض التردد، وزلزالين متعددي الأطوار وزلزال بركاني عميق وزلزالان تكتونيان بعيدان وزلزال واحد مستمر، وحتى يوم الجمعة كان جبل أناك كراكاتو في المستوى الثالث أو وضع الاستعداد.

ويوصي المركز، الجمهور والزوار والسياح ومتسلقي الجبال بعدم الاقتراب من البركان أو القيام بأنشطة داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من الحفرة النشطة.

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