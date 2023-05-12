ارتفاع إجمالي المدارس المعتمدة ببورسعيد إلى 105 مدارس

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الجمعة، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وكافة منتسبيها، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء، باعتماد 5 مدارس بالمحافظة، ليرتفع إجمالي المدارس المعتمدة ببورسعيد إلى 105 مدارس.

وجاءت قائمة المدارس الخمس المعتمدة: مدرسة بورفؤاد الفنية التجارية بنات، ومدرسة وادي النيل الإعدادية المشتركة، ومدرسة مجمع محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات، مدرسة النورس، ومدرسة الشهيد نقيب عمرو السقا الإعدادية بنات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمحافظة بورسعيد، لافتا أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.