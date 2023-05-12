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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالشاى السيناوى ميريهان حسين تروج لمدينة العريش.. صور

ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نشرت الفنانة ميريهان حسين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور جديده لها من مدينة العريش .

وظهرت من خلال الصور وهى تستمتع بطبيعة المدينة الساحرة، خاصة بعد إنتهاء العمليات الأمنية والعسكرية هناك، وإنتشار الأمن والأمان فى المنطقة كافه .

وشاركت ميريهان بطبائع المدينة من الجلوس على أرض الرمال الصحراوية، وإعداد الشاى بوضع البراد على الفحم على الطريقة السيناوية .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين السينمائية فيلم "إتنين للإيجار" ، وتدور أحداثه حول إثنين من الشباب العاطل بعد البحث عن العمل كثيراً، يقرران عرض أنفسهم للإيجار لمن يدفع مقابل تلبية مطالبة وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.
الفيلم بطولة ميريهان حسين، ناهد السباعى، بيومى فؤاد، محمد لطفى، محمد ثروت والإخراج شادى على

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