إيمان العاصي تكشف مفاجأت جديدة عن مشاركتها بـ"جعفر العمدة"

فجرت الفنانة إيمان العاصي مفاجاة جديدة حول مشاركتها بمسلسل جعفر العمدة، حيث قالت أنه أثناء عرض حلاقات المسلسل خلال شهر رمضان، عرض عليها الكثير من المال، وتعرضت للعديد من التهديدات، حتى تكشف نهاية المسلسل، ولكنها ظلت صامدة ولم تكشف لاي شخصًا كان.

وأضافت خلال إستضافتها ببرنامج “ معكم مني الشاذلي” أن ابنتها حاولت استغلال فترة تصوير سيناريو المسلسل وإرساله إلى أصدقاءها ولكنها انهت ذلك في الوقت المناسب.

وأكدت انه ليس من المنطقي أن تكون النهاية هو قتلها لابن جعفر، نظرًا لتعاطف الجمهور الكبير معه، والذي كان سيعرضها للضرب من قبل الجمهور الذي سيراها في الشارع.

“جعفر العمدة ”بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة من نوعها النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا ​​هب سعدى - جوهر.

وتدور الأحداث في اجتماعى شعبى، ويقابل مشواره "عايدة" (زينة) ) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه.